Peaky Blinders: Mastermind kommer neste måned

Det har blitt populært å lage Xcom-liknende strategispill, og mange utviklere ønsker å prøve seg på dette. Det finnes for eksempel et Xcom-liknende spill basert på Netflix-serien Narcos, og nå følges det opp med et liknende spill basert på den populære serien Peaky Blinders.

Spillet ble avslørt tidligere i år, og heter Peaky Blinders: Mastermind. Via en ny trailer har det blitt avslørt at spillet kommer 20. august, og det blir til både PC, PlayStation 4, Xbox One og Switch.

Selveste Cillian Murphy vender tilbake som Tommy Shelby i spillet, og i det hele tatt har produksjonsstudioet bak serien, Caryn Mandabach Productions, hjulpet utvikleren Futurelab med prosessen.

Traileren finner du øverst.