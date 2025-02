Peaky Blinders skaperen bekrefter at serien vil fortsette etter den kommende filmen

Etter flere sesonger på TV trodde vi at Peaky Blinders snart ville ta slutt når den store spillefilmen får sin debut. Filmen ble spilt inn i andre halvdel av 2024 og ble nylig avsluttet i midten av desember, noe skaperen Steven Knight bekreftet i et nylig intervju på frokostprogrammet BBC Breakfast (takk, Variety).

"Vi setter det sammen nå. Jeg ville sagt dette, ville jeg ikke? Men det er fantastisk. Vi har de beste, synes jeg, de beste britiske skuespillerne samlet på ett sted, inkludert Stephen [Graham].

"Det jeg ser på - rushene, montasjene - ingen vil bli skuffet. Det er ganske utrolig", sa han. "Det er en veldig passende måte å avslutte denne delen av 'Peaky'-historien på."

Men dette var ikke alt Knight hadde å si, da han også kom litt inn på hva som er det neste for Peaky Blinders. Etter å ha antydet at historien ikke var over, la Knight til :

"Denne delen, ja. Jeg har ikke lov til å kunngjøre det, men jeg sier bare at 'Peaky'-verdenen vil fortsette."

Med tanke på at mange av skuespillerne i Peaky Blinders er ganske store navn i disse dager, er det uklart om det vil være en verden der Cillian Murphy fortsetter å portrettere Tommy Shelby eller ikke. Knights formulering ser ut til å antyde at en ny æra av Peaky Blinders vil bli utforsket, kanskje med en helt ny rollebesetning. Ville du vært interessert i det?