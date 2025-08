Peaky Blinders-skaperen Steven Knight blir med som manusforfatter på Denis Villeneuves 007-film

HQ

Relativt nylig ble det bekreftet at Denis Villeneuve skulle ta over oppgaven med å lage den neste James Bond-filmen for Amazon MGM Studios. Regissøren Dune skal jobbe med de nye serieprodusentene Amy Pascal og David Heyman, som begge har erstattet veteranene Michael G. Wilson og Barbara Broccoli.

Mens vi fortsatt venter på å høre hvem som skal ta på seg den enorme oppgaven med å ikle seg elegante drakter og sette seg bak rattet i en Aston Martin som James Bond etter Daniel Craig, vet vi nå i det minste hvem som skal skrive manuset til den kommende filmen.

Ifølge Amazon har Steven Knight blitt valgt som filmens manusforfatter, og det engelske talentet er kjent for å ha produsert en rekke prosjekter og serier, hovedsakelig for BBC. Knights filmografi inkluderer Peaky Blinders, See, SAS Rogue Heroes, A Thousand Blows, The Town, The Veil, All the Light We Cannot See, og Taboo, men dette blir utvilsomt hans mest høyprofilerte jobb til dags dato.

Vi har ingen ytterligere informasjon om denne signeringen ennå, men med en regissør, utøvende produsenter og en manusforfatter bekreftet, kan forhåpentligvis arbeidet med rollebesetningen til den kommende filmen begynne, og det ryktes allerede at en rekke navn er på tale, blant annet den neste Bond-jenta.