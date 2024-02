Peaky Blinders-stjerne skylder på fansen for at han ble tatt for narkotikabesittelse

Paul Anderson - mest kjent for sin rolle som Arthur Shelby i Peaky Blinders - ble nylig tatt med kokain. Han innrømmet besittelse av "crack", amfetamin klasse B og to reseptbelagte stoffer klasse C da han møtte i retten.

Andersons advokat sa at narkotikabesittelsen kan ha vært et forsøk på å fremheve ham overfor fansen av Peaky Blinders hvis han ble gjenkjent. "Han blir ofte gjenkjent og gjør sitt beste for å glede fans av serien ved å gå inn i rollen. Han ble gjenkjent på Boxing Day og prøvde å spille opp for disse menneskene. Og på grunn av den livsstilen han fører, gir folk ham ofte invitasjoner", sier hun.

"Han har havnet i en uheldig situasjon og burde hatt styrke til å si nei", fortsatte hun. Anderson ble ilagt en bot på totalt £1345, men det ser også ut til at han kan miste muligheten til å vende tilbake til rollen som Arthur Shelby i filmen Peaky Blinders.

Daily Mail skriver at det bare er skaperen Steven Knight som vet hva som kommer til å skje, men det vil være vanskelig å gå videre fra dette som om ingenting har skjedd.