Da nyheten kom om at Peaky Blinders skulle fortsette og endelig avslutte historien om Tommy Shelby med en egen film ble jeg ganske ekstatisk. De seks sesongene av denne serien, som strekker seg over nesten et tiår med TV, ble ganske kjære for meg av en rekke grunner utover bare den utmerkede kvaliteten. Men da det ble avslørt at Netflix ville være involvert, begynte min tillit til prosjektet å vakle, selv om det kreative kjerneteamet fra serien, inkludert skaperen og forfatteren Steven Knight, ville komme tilbake til prosjektet. Alle som har sett Netflix' originalfilmer vil være klar over at de vanligvis kommer i svært ujevn kvalitet, med noen utmerkede alternativer (Knives Out for eksempel) og noen som du ikke kan unngå å lure på hvorfor de i det hele tatt ble godkjent i utgangspunktet. Så vil Peaky Blinders: The Immortal Man passe inn i den førstnevnte kategorien og sende Tommy Shelby av gårde i en verdig avslutning, eller i stedet gli inn i den sistnevnte kategorien og tjene som en uønsket flekk på seriens arv?

Allerede etter rulleteksten på Peaky Blinders: The Immortal Man er det klart at dette er en av Netflix' bedre filmer, selv om den ikke er like sterk som hovedserien. Vi fortsetter lenge etter hendelsene i sesong 6, og finner en nedbrutt og tilbaketrukket Tommy Shelby, som venter tålmodig på den dagen døden skal ta ham. Verden er imidlertid i ferd med å falle fra hverandre midt under andre verdenskrig, og Birmingham er nok en gang en kruttønne som venter på å eksplodere, med en mer voldelig Peaky Blinders-gjeng, ledet av Tommys fjerne sønn Duke, som nok en gang viser seg å skape trøbbel. Når fascister og nazisttilhengere kommer inn i kampen, og uskyldige som bare tjener til å gjøre verden bedre, blir ofre for krigen, er det klart at Birmingham trenger sin sigøynerkonge tilbake, og Tommy avslutter sin ensomhet til sin egen fortvilelse.

Det er ingen tvil om hva denne filmen er og hvorfor den er laget. Den er ikke her for å sette opp den neste epoken av Peaky Blinders, den er ikke her for å fortelle en heroisk krigshistorie, den er siste akt i Tommys fortelling, en måte å virkelig sette et punktum for Cillian Murphys kanskje mest berømte karakter. Det er dystert, mørkt og gjennomgående overskygget av spøkelsene fra fortiden. Det er ikke mye her som får deg til å smile eller glise, det er en utforskning av psyken til en mann som ønsker å bli frigjort fra livets onde grep, og dessverre kan ikke dette komme uten en pris.

Dette er en annonse:

Det er sjokkerende øyeblikk i denne filmen, metoder som brukes for å avslutte fortellingsbuen til andre nøkkelpersoner i Peaky Blinders-historien, og noen er effektive, mens andre fremstår som bortkastet nødvendighet. Paul Anderson er for eksempel ikke med i rollelisten, så du kan sikkert skjønne hva det betyr for Tommys bror Arthur, en av de tidligere nøkkelpersonene i den videre fortellingen. På dette tidspunktet er det faktisk ikke mange gjenværende Shelbyer å fokusere på, noe som betyr at vi finner en rollebesetning som består av mange nye stjerner og karakterer. Jeg har ikke så mye å utsette på dette, men noe av det beste med Peaky Blinders har alltid vært hvordan den har introdusert karakterer og fått deg til å knytte bånd til dem eller forstå dem i løpet av en eller flere sesonger. Denne filmen har en brøkdel av tiden, så Barry Keoghans Duke, Rebecca Fergusons Kaulo og Tim Roths John Beckett lander ikke helt på samme måte som tidligere karakterer har gjort. For meg er dette litt bortkastet av et så utmerket talent.

På samme måte er handlingen strukturert på en slik måte at det er mye eksposisjon og tradisjonell Peaky Blinders-glød i løpet av den første timen, noe som ville vært greit hvis det var seks timer med TV for å fortelle hele historien. I dette formatet har vi mindre enn en time på oss til å binde historien sammen i en nydelig liten sløyfe, og resultatet er en halsbrekkende vending der det ikke akkurat føles som om Tommys avskjed er så perfekt som den burde ha vært. Når det gjelder fortsettelsen, er jeg heller ikke sikker på at Keoghans Duke, hvis han skal danne grunnlaget for neste epoke, har det som skal til for å fylle de enorme skoene Murphy etterlot seg.

Dette er en annonse:

Til syvende og sist fungerer Peaky Blinders: The Immortal Man som en frittstående historie, men den er absolutt ikke det beste som den bredere serien har vært. De delene av denne filmen som skiller seg mest ut, er de elementene som Peaky Blinders alltid har håndtert godt; scenografien og kostymedesignen, kombinasjonen av atmosfære og musikk, den bemerkelsesverdige prestasjonen til Cillian Murphy. Denne filmen viderefører disse delene av Peaky Blinders som vi alle kjenner og elsker, men så snubler den en smule i sin narrative oppbygning og i hvordan den prøver å gjøre for mye, for ineffektivt, på for kort tid.

Den er ikke på langt nær en skamplett på arven etter Peaky Blinders, og den er uten tvil en av Netflix' bedre originalfilmer (ikke at lista vanligvis ligger så høyt), men når den opp til den virkelig forbløffende kvaliteten på TV-serien? Nei, nei, det gjør den ikke.