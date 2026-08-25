Pearl Abyss forbedrer historien i « Crimson Desert med en ny oppdatering

HQ

Siden lanseringen har utvikleren Pearl Abyss jevnlig forbedret spillet og lagt til nytt innhold i Pearl Abyss. Et aspekt som spillet fikk litt kritikk for ved lanseringen, var at historien praktisk talt var fraværende. Pearl Abyss tar nå tak i dette med en oppdatering kalt « Crimson Desert Enhanced».

Den største endringen i denne oppdateringen, som er helt gratis og tilgjengelig for nedlasting nå, er at spillets historie er blitt fornyet med nye mellomsekvenser og dialog.

Oppdateringen oppgraderer spillet til versjon 2.0 og legger også til stemmeskuespill på fem nye språk. Nedenfor er en trailer som viser den nye versjonen av spillet.