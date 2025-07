Pearl Jams trommeslager forlater bandet etter 27 år

HQ

Det ser ut til at rockebandet Pearl Jam vil se litt annerledes ut i nær fremtid. Det har blitt avslørt at bandets trommeslager Matt Cameron forlater bandet, og avslutter dermed en periode som har strukket seg over nesten tre tiår med totalt 27 år sammen. Dette har blitt bekreftet i en uttalelse på sosiale medier, hvor Cameron forklarer følgende.

"Etter 27 fantastiske år har jeg tatt mine siste skritt ned trommesteget for mektige Pearl Jam. Mye kjærlighet og respekt til Jeff, Ed, Mike og Stone for å ha invitert meg inn i bandet i 1998 og for å ha gitt meg mitt livs mulighet, fylt med vennskap, kunstnerskap, utfordringer og latter. Jeg er evig takknemlig overfor mannskapet, staben og fans over hele verden. Det har vært en utrolig reise. Mer kommer senere. Jeg takker dere alle fra dypet av mitt hjerte."

Når det gjelder hva som skjer videre for Pearl Jam, er den naturlige antakelsen at bandet vil omgruppere og finne en ny trommeslager. Dette er imidlertid ikke bekreftet, da alt vi får vite i stedet er i den medfølgende uttalelsen.

"Fra å være en av våre første musikalske helter i Skinyard og Soundgarden, til å spille på våre første demoer i 1990, har Matt Cameron vært et enestående og sant kraftverk av en musiker og trommeslager.

Dette er en annonse:

"Han har vært drivkraften bak de siste 27 årene med Pearl Jams liveshow og studioinnspillinger. Det var et svært viktig kapittel for gruppen vår, og vi ønsker ham alt godt for alltid. Han vil bli dypt savnet og er for alltid vår venn innen kunst og musikk."

Hva tror du Pearl Jam vil gjøre?

Pearl Jam

Dette er en annonse: