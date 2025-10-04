Pecco Bagnaia justerer målsettingen etter Marc Márquez' seier i MotoGP

HQ

Francesco Bagnaia hadde en svært frustrerende sesong i MotoGP i år, da han ble fullstendig overskygget av sin Ducati Lenovo-teamkamerat Marc Márquez, som tok sin syvende VM-tittel i MotoGP (denniende sammenlagt) forrige søndag i Motegi, Japan. Den 28 år gamle italieneren vant MotoGP-verdensmesterskapet i 2022 og 2023, og ble nummer to i 2024, tett bak Jorge Martín (som hadde en langt dårligere sesong, for å være ærlig).

Bagnaia håpet å kjempe om tittelen, men må i stedet ta til takke med en tredjeplass. Han har for øyeblikket 274 poeng, med landsmannen Marco Bezzecchi fra Aprilia Racing bak seg med 242 poeng. Han har imidlertid fortsatt muligheter til å kjempe om andreplassen... mot Marcs yngre bror, Álex Márquez, som har 340 poeng.

"Det er sant at [det er en luke på] 66 poeng med bare fem løp igjen, men målet er å gjøre det maksimale. Jeg håper virkelig å ankomme Indonesia på samme måte som jeg følte meg her, og prøve å kjempe mot Alex. Det er det riktige målet akkurat nå, sa Bagnaia da han fikk det kreative spørsmålet om 2026-kampanjen startet nå.

Alex har et forsprang på 68 poeng, og det virker stort med bare fem løp igjen (Indonesia, Australia, Malaysia, Portugal og Valencia). Men det er ikke umulig: I løpet av forrige helg tok Bagnaia 27 poeng på Álex.