Pedestal Moon Pro

Vi har ikke fått annet enn lovord om Danish Pedestals arbeid de siste årene, og det er rett og slett fordi de kombinerer det beste av industriell, minimalistisk og typisk skandinavisk design med noe så utrolig funksjonelt og pragmatisk - "det beste fra to verdener", som Hannah Montana så klokt beskrev det.

HQ

Moon Pro er både annerledes og en naturlig forlengelse av økosystemet Pedestal, og nettopp derfor er det ganske interessant. Den er først og fremst designet for møterommet, men vi synes det er en av Pedestals kuleste modeller punktum.

Konseptet er fortsatt det samme; det er et pulverlakkert stålstativ der du monterer en 40 til 75-tommers TV, og takket være fire hjul er TV-en din nå mobil, akkurat slik Bang & Olufsen lærte danskene og andre over hele verden å elske for mange år siden. Moon Pro skiller seg imidlertid ut ved å ha et mye høyere monteringspunkt. Selve stativet er også 158 centimeter høyt, noe som betyr at TV-en er omtrent på linje med en stående person på ca. 180 centimeter.

Tanken er at dette gjør TV-en ideell som midtpunkt i et møterom eller andre forretningsorienterte miljøer, men hvis man tenker seg om, er det langt flere fordeler for vanlige familier også. I utgangspunktet er kanskje den eneste kritikken som kan rettes mot Pedestals vanlige modeller, at TV-en er montert ganske lavt. Det gjør den noe sårbar for nysgjerrige barnefingre og andre potensielle ulykker. Derfor velger mange å henge TV-en på veggen, både for å beskytte den dyre investeringen og for å få en behagelig synsvinkel. I stuen vår henger en typisk 65-tommers TV nå akkurat der den ville ha hengt på veggen.

Dette er en annonse:

I tillegg kommer Moon Pro med bremser på hjulene som enkelt kan klikkes av og på, slik at stativet ikke ruller av gårde. Pedestal posisjonerer dette som smart på kontoret, men det er minst like smart hjemme, spesielt hvis du har barn i husholdningen.

Den høyere designen gir mulighet for en innebygd hylle, men i motsetning til andre modeller, som Straight Rollin', er det ikke en metallklemme som holder den på plass. Hyllen Pro er mer integrert i designet og ser derfor mer robust ut og føles mer robust.

Høyden betyr selvsagt at hvert av de fire bena er litt lengre, noe som gir en litt mer vaklende profil. Det er absolutt ikke slik at Moon Pro er direkte utrygt eller ustabilt - du har all verdens tillit til monteringsmekanismen, spesielt siden Pedestal også gir deg to braketter som du kan feste i bunnen. Men det er i hvert fall noe å være oppmerksom på.

Dette er en annonse:

I tillegg passer Moon Pro naturlig inn i Pedestals ekspansive økosystem. Det betyr at det er plass på baksiden til magnetiske strømkontakter, holdere for en PlayStation 5 Pro, Apple TV og fjernkontroller. Det er riktignok litt dyrt hvis du må ha alt, men alt i alt er det likevel en genistrek som ingen andre har kopiert ennå.

Pedestal Det er fordi disse produktene balanserer på den hårfine linjen mellom vakker design og funksjonell interiørdesign at de bør lykkes og bli anerkjent. Det er sjelden at denne nerven treffes så direkte, og for det fortjener Moon Pro og de fleste av deres andre produkter så langt alt de kan få.