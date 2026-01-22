Pedri skadet for Barcelona, kan gå glipp av tre eller fire uker

HQ

Barcelona oppnådde en stor seier over Slavia Praha, 4-2, som sikrer at de fortsatt er med i kampen om en topp 8-plassering i Champions League (samtidig som de eliminerer det tsjekkiske laget). De fikk imidlertid et tilbakeslag da en av deres beste spillere, midtbanespilleren Pedri, pådro seg en skade, og det ser ikke bra ut, ifølge Hansi Flick.

Pedri gikk i bakken med synlig ubehag etter en time av Champions League-kampen, og ble eskortert ut av den medisinske staben. Han har pådratt seg en hamstringskade i høyre bein, og ifølge AS vil han være ute i minst tre uker, kanskje fire uker.

Midtbanespilleren har hatt en rekke skader i hamstringen, men Sport legger til at dette ikke er et tilbakefall, og de forventer at det er en muskulær skade og ikke en ruptur. På pressekonferansen var Barça-sjef Hansi Flick pessimistisk: ""Vi må vente til i morgen og så får vi se, da vet vi mer, men det er ingen gode nyheter".

Pedri er ute for Barcelona, og blir dermed en del av skadelisten sammen med Gavi og Andreas Christensen. De trenger en seier neste uke mot København hvis de vil ende blant de åtte beste på Champions League-tabellen og unngå å spille utslagsspill i februar...