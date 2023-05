Pedro Pascal bekreftet for Gladiator 2

Deadline hevder at Pedro Pascal vil bli med i den stjernespekkede rollebesetningen for Ridley Scotts Gladiator-oppfølger.

HQ

Pascal, som har dukket opp over hele Hollywood i det siste, spilte sist i HBO-serien The Last of Us. Det er ennå ikke klart hvem han skal spille i Gladiator-oppfølgeren, men med hans inntreden begynner filmen å få en imponerende rolleliste. Paul Mescal er satt til å spille sammen med Barry Keoghan, Denzel Washington, Connie Nielsen og Joseph Quinn, mens Ridley Scott altså kommer tilbake i regissørstolen.

Mescal vil spille hovedrollen som Lucius, som ble inspirert av Russel Crowes Maximus da han var gutt, og henter direkte fra historien om den originale Gladiator. Filmen skal etter planen ha premiere i november neste år.

Kommer du til å se Gladiator-oppfølgeren?