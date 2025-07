Pedro Pascal ble "forferdet" over utseendet sitt i Wonder Woman 1984

HQ

Pedro Pascal er en mann som er kjent for å ha bart og/eller skjegg. Ansiktshåret hans er nesten like kjent som mannen selv, men hvis du var interessert i å se hvordan Pascal kunne se ut uten skjeggstubber, ser det ut til at han ikke kommer til å ta i bruk et glattbarbert utseende med det første.

I en samtale med Ladbible satte Pascal seg ned med kollegaen The Fantastic Four: First Steps-stjernen Vanessa Kirby for å spille et spill av Agree to Disagree. Da temaet kom inn på at barter er mer sexy enn skjegg, avslørte Pascal at han synes det er helt greit så lenge han ikke er glattbarbert.

"Jeg er helt uenig i at jeg er glattbarbert", sa Pascal, og mintes den gangen han var glattbarbert i Wonder Woman 1984, da han spilte Maxwell Lord. "Jeg elsket filmen, men jeg ble så forferdet over hvordan jeg så ut at jeg aldri har gått tilbake med mindre det var helt nødvendig. Hvis de hadde bedt meg om å være glattbarbert i Fantastic Four, og hvis de hadde insistert på det, hadde jeg gjort det. Men det var et veldig godt samarbeid for å skape alle våre looks i filmen."

Pascals ansiktshår - spesielt barten - blir ofte sett på som en ikonisk del av skuespilleren, og det er derfor vanskelig å se for seg at han kan la det være en stund. Vi vil sannsynligvis se ham uten ansiktshår en gang i fremtiden i en spesiell rolle, men hvis han kan unngå det, vil han holde på skjeggstubbene.