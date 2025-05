Pedro Pascal blir fortsatt presset for en Emmy som beste hovedrolle etter The Last of Us sesong 2

HQ

Pedro Pascal kommer til å bli sendt inn til en Emmy takket være sin opptreden i The Last of Us, akkurat som han var da sesong 1 ble sendt i 2023. Nok en gang vil Pascal bli foreslått for kategorien hovedrolleinnehaver, noe som kan få noen til å heve et øyenbryn.

Som Deadline rapporterer, vil Pascal forbli i løpet for hovedrolleinnehaver, til tross for at hans karakter Joel ikke får særlig fokus etter episode 2. Han dukker opp i senere episoder, men har en mye mindre betydelig rolle enn hans stint i den første sesongen.

Med tanke på at han var med i to og en halv episode av en sesong på sju episoder, ble Pascal likevel værende i The Last of Us en stund. Succession-skuespilleren Brian Cox ble også foreslått som hovedrolleinnehaver for sesong 4 av HBO-dramaet, til tross for at hans karakter ikke kom lenger enn til episode 3.

Bella Ramsey vil selvfølgelig ta opp kampen mot de andre nominerte i kategorien for hovedrolleinnehaver. Ramseys rolle som Ellie fikk lov til å skinne enda mer i sesong 2 med hennes søken etter hevn.

Synes du Pedro Pascal fortjener en Emmy for sesong 2 av The Last of Us?