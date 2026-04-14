Pedro Pascal, Denis Villeneuve, Ben Stiller, Marisa Tomei og flere signerer opprop for å blokkere Paramount- og Warner-avtalen

Det var frykt da det så ut til at Netflix skulle kjøpe Warner Bros. sent i fjor. Men da Paramount ga WB et tilbud som aksjonærene ikke kunne si nei til, så det ut til at David Ellisons bud ville vinne frem, og at det ville bli Paramount som overtok Warner Bros. Dette har vist seg å være en litt mer populær fusjon for noen, men for de store Hollywood-navnene ser det ut til at ideen om at to store studioer skal bli ett, er et konsept de helst ikke vil tenke på.

"Som filmskapere, dokumentarister og fagfolk i hele film- og TV-bransjen skriver vi for å uttrykke vår utvetydige motstand mot den foreslåtte Paramount-Warner Bros. Discovery-fusjonen", heter det i begynnelsen av det åpne brevet mot fusjonen mellom Warner Bros. og Paramount. Brevet er signert av store Hollywood-navn som Pedro Pascal, Ben Stiller, Marisa Tomei, Denis Villeneuve, Yorgos Lanthimos, Kristen Stewart, Bryan Cranston, Glenn Close, Mark Ruffalo, Rosario Dawson og mange flere.

"Mediekonsolidering har fremskyndet forsvinningen av mellombudsjettfilmen, erosjonen av uavhengig distribusjon, kollapsen av det internasjonale salgsmarkedet, eliminering av meningsfull profittdeltakelse og svekkelsen av filmintegriteten," fortsetter brevet, og argumenterer for at konsolidering ser bransjen under "alvorlig belastning" allerede, og denne sammenslåingen vil bare gjøre saken verre.

Fusjonen ser ut til å bli gjennomført, men det er mye kritikk på vei. I det åpne brevet pekes det blant annet på handlingene til Californias justisminister Rob Bonta, som vurderer rettslige skritt for å blokkere Paramounts oppkjøp.