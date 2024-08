Pedro Pascal, Kathleen Kennedy og Jon Favreau kan bli innkalt til å vitne i Gina Carano vs. Disney-saken

HQ

Vi har fulgt den pågående rettssaken knyttet til skuespillerinnen Gina Carano og hennes forsøk på å gå til sak mot Disney i forbindelse med at hun fikk sparken fra The Mandalorian fordi hun delte synspunkter på sosiale medier som Disney ikke var enig i. Mens det en stund så ut til at saken kunne bli avvist, har det nylig blitt avslørt at Carano har grunnlag for en rettssak, og at en dommer vil la henne ta situasjonen til retten.

Med dette i bakhodet har The Hollywood Reporter avslørt at en rekke store kjendisstjerner eller høytstående Disney-ledere kan bli innkalt til å vitne som en del av den juridiske kampen. Dette inkluderer Pedro Pascal, som blir sett på som et eksempel på at Carano ble behandlet annerledes enn sine mannlige medspillere, ettersom Pascal også tidligere har kommet med "støtende og nedsettende innlegg mot republikanere".

På listen finner vi også Jon Favreau, Kathleen Kennedy, tidligere Disney-sjef Bob Chapek, Bear Grylls og Star Wars PR-guru Lynne Hale. Det bemerkes at Favreau og Grylls' opptreden vil være relatert til at Disney trekker produksjonen av en spinoff Star Wars serie basert på Caranos karakter og en episode av overlevelsesprogrammet, alt etter at hun ble oppsagt fra The Mandalorian.

Det er uklart når saken vil bli tatt opp i retten, men som det ofte er med juridiske kriger av dette kaliberet, kan det ta måneder eller til og med år før en dato blir satt.