Pedro Pascal sier at Game of Thrones forandret livet hans

Det er mange fremragende prestasjoner i Game of Thrones, og de fleste av de beste karakterene ser bare ut til å vare en sesong. Jeg kommer til å tenke på Ned Stark og Oberyn Martell, der sistnevnte ble perfekt portrettert av Pedro Pascal (beklager alliterasjonen).

Pascals karriere så virkelig ut til å ta av etter det, noe han innrømmer i et intervju med Vanity Fair. "Rollen som forandret livet mitt var i Game of Thrones", sier han. <em>"Jeg kommer alltid til å takke skaperne for at de tok sjansen på noen som ikke hadde noe annet enn ukjente teaterroller og episodisk fjernsyn på CV-en. Jeg er fortsatt imponert over muligheten jeg fikk av David Benioff, Dan Weiss og Carolyn Strauss. Uten Thrones hadde jeg ikke hatt Narcos, The Mandalorian eller The Last of Us."

Sammenlignet med den farsrollen han ofte får i dag, var Pascals tid som Oberyn ganske annerledes. Han var litt av en playboy i Game of Thrones, som først ble vist på et bordell, men han var også en av de dødeligste krigerne vi noensinne hadde sett på det tidspunktet. Synd at han elsket å skryte litt for mye.