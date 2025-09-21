Pedro Pascal støtter Jimmy Kimmel etter ABC-suspensjon

HQ

Det startet med noen sinte innlegg på nettet, og nå sprer det seg raskt: folk sier opp Disney-abonnementene sine i protest. Nå har Pedro Pascal uttrykt støtte til Jimmy Kimmel etter ABCs beslutning om å suspendere senkveldsverten på grunn av hans bemerkninger. Skuespilleren, som leder flere Disney-franchiser, inkludert The Mandalorian og Marvels Fantastic Four, la ut en melding som forsvarer ytringsfriheten sammen med et bilde med Kimmel. Hans holdning kommer mens Disney står overfor økende motreaksjoner, med andre stjerner som krever kansellering av abonnementer og bransjefigurer som lover boikott. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!

Pedro Pascal // Shutterstock