Pedro Sánchez utsetter Spanias årsbudsjett fordi "ingen forutså denne krigen"

Spania vil utsette fremleggelsen av statsbudsjettet fordi regjeringen skifter fokus til hastetiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av Iran-krigen, sa statsminister Pedro Sánchez torsdag.

Avgjørelsen kommer samtidig som energiprisene stiger kraftig som følge av forstyrrelser knyttet til stengningen av Hormuzstredet, og gasskostnadene har steget kraftig de siste ukene. Madrid forbereder nå en pakke med krisetiltak, som forventes å bli lagt frem i løpet av kort tid, for å lette presset på husholdninger og bedrifter.

"Vi jobber med budsjettet, men ingen forutså denne krigen. Regjeringen må jobbe med det som haster mest - og det som haster mest nå, er dette," sa Sánchez.

Forsinkelsen føyer seg inn i rekken av politiske utfordringer for regjeringen, som har slitt med å sikre parlamentarisk støtte til tidligere budsjetter, noe som gjør at Spania er avhengig av utvidede utgiftsplaner mens de balanserer konkurrerende krav og truende tidsfrister for EU-finansiering.