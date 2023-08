Pee-Wee-stjernen Paul Reubens er død

HQ

Paul Reubens, som spilte tegneseriefiguren Pee-Wee Herman i både TV-serier og filmer, har gått bort, ifølge The Hollywood Reporter. Reubens ble 70 år gammel og gikk bort etter en lang kamp mot kreft. Slik lyder en uttalelse på Facebook-siden hans:

"I går kveld tok vi avskjed med Paul Reubens, en ikonisk amerikansk skuespiller, komiker, forfatter og produsent hvis elskede karakter Pee-wee Herman gledet generasjoner av barn og voksne med sin positivitet, lunefullhet og tro på viktigheten av vennlighet. Paul kjempet tappert og privat mot kreften i årevis med sin karakteristiske utholdenhet og humor. Han var et begavet og produktivt talent, og han vil for alltid leve i komediens panteon og i våre hjerter som en verdifull venn og en mann med en bemerkelsesverdig karakter og sjenerøsitet."

Reubens slo gjennom med barneprogrammet Pee-wee's Playhouse på CBS, en serie som vant 22 Emmy-priser på rad. Karrieren fikk imidlertid en knekk etter at han ble arrestert for blotting på 90-tallet, og det ble ikke bedre av at han ble tatt med en pornosamling med mindreårig materiale. Tiltalen ble imidlertid henlagt, og Reubens gjorde comeback på Netflix med Pee-wee's Big Holiday og har også medvirket i serier som What We Do In the Shadows.

Hvil i fred, Paul Reubens.