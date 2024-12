PEGI avslører sitt trumfkort over Balatros 18+-klassifisering

HQ

Etter at Balatro Developer tok stilling til PEGI 18+-klassifisering av spillet sitt for noen dager siden, har PEGI, det europeiske klassifiseringsorganet for videospill, gjort det klart at Balatros 18+-klassifisering er kommet for å bli, til tross for at spillet ikke inneholder noen ekte gambling eller mikrotransaksjoner. Spillets utvikler, LocalThunk, er ikke fornøyd med avgjørelsen og har uttrykt frustrasjon over utfallet.

I et innlegg på X forklarte LocalThunk at PEGI forsvarte sitt valg med henvisning til EU-lover og butikkfrontene som selger spillet. I henhold til PEGIs retningslinjer faller alle spill som simulerer pengespill eller lærer spillere å spille sjansespill, som poker, inn under 18+-klassifiseringen. Men Balatro involverer ikke faktisk gambling - bare pokerkortmekanikk - og utvikleren mener at klassifiseringen er urettferdig.

LocalThunk kritiserte PEGIs holdning og sa at de "skylder på EU-lover, skylder på butikkfronter og venter på fremtiden." De påpekte også inkonsekvensen, ettersom andre spill med gambling-lignende elementer, som EA Sports FC 25, fortsetter å få lavere rangeringer.

PEGI sitter imidlertid med vinnerhånda i denne situasjonen. Ratingbyrået står fast ved sin avgjørelse, og viser til 2020-retningslinjene som krever at alle spill med pengespillelementer skal klassifiseres som PEGI 18+. Dette betyr at nyere spill med pengespillreferanser, som Balatro, må ha 18+-klassifisering, mens eldre spill som ble utgitt før regelendringen fortsatt kan ha lavere klassifisering.

Debatten fortsetter og reiser spørsmål om hvordan gamblingrelatert innhold i dataspill bør reguleres. PEGIs avgjørelse kan virke kontroversiell, men det er ingen enkel oppgave å balansere reglene i 35 land.

Hva mener du om saken? Bør PEGIs tilnærming til gamblingrelatert innhold i spill være strengere eller mer fleksibel? Kortene ligger på bordet, Balatro har ikke flere ess, og PEGI sitter med vinnerhånda.