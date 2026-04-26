PEGI forklarer sin "største oppdatering noensinne", fra interaksjonsrisiko til hvorfor Steam og Apple mangler

Som det ble kunngjort i forrige måned og fra og med juni, ser PEGI ikke lenger bare på hva et spill viser, men også på hvordan det ber spillerne om å bruke, returnere, kommunisere og samhandle. Innføringen av de nye kriteriene i den nåværende konteksten, der live service games opptar mesteparten av barns spilletid, har vært etterspurt i lang tid.

Med kunngjøringen fortsatt fersk, og med et ønske om å lære mer om hvordan det paneuropeiske spillinformasjonsvurderingssystemet fungerer generelt, hadde Gamereactor en innsiktsfull samtale med organets driftssjef, Jennifer Wacrenier, på MAD Games Show i Madrid.

"Dette er den største oppdateringen PEGI noensinne har gjort", forklarer Wacrenier i videointervjuet, "fordi vi utvider omfanget, ikke bare til innholdet i spillet. Det var det som var fokuset i starten: vold, dårlig språk, narkotika, sex og alt det der. Nå utvides det til elementer som er mer som funksjoner, mekanismer i spillet, for eksempel kjøp i spillet og betalte tilfeldige gjenstander, press til å spille, til å komme tilbake til spillet på bestemte tidspunkter, og også interaksjoner på nettet i chattene og så videre."

For å illustrere hvordan de såkalte "interaksjonsrisikoene" nå vil utløse ulike aldersgrenser, gir Wacrenier oss flere eksempler.

"Visse typer kjøp i spillet, som for eksempel når det er tidsbegrensede kvantitetstilbud, som battle pass og så videre, kommer til å utløse en [PEGI] 12", forventer hun. " Betalte tilfeldige gjenstander kommer til å utløse en [PEGI] 16: loot box, gacha-systemet, alt det der."

Når det gjelder press til å spille, legger hun til at insentiver "til å komme tilbake på et daglig oppdrag" eller "i sesongmessige øyeblikk" vil utløse en PEGI 7, mens "hvis brukeren mister innhold fordi de ikke kommer tilbake til spillet, vil det være en PEGI 12." Til slutt, når det gjelder kommunikasjon på nettet, sa Wacrenier at hvis et spill ikke har noen moderering eller verktøy for å "blokkere eller dempe en annen spiller", "vil det være en PEGI 18."

Wacrenier forteller deretter om den 18 måneder lange prosessen som tok PEGI "å utvikle de nye kriteriene og å oppnå konsensus og enighet for alle i disse komiteene, men også å utvikle virkelig objektive kriterier for å avgjøre hvilket spill som skulle få hvilken vurdering", samtidig som han beskriver profilene som sto bak det hele, inkludert europeiske eksperter, akademikere, spesialister på beskyttelse av mindreårige, PEGI-rådet, departementer og mediemyndigheter.

Men hvordan reagerer spillutgiverne på det nye regelverket, med tanke på at noen av utgivelsene deres nå kan bli flere år eldre i PEGI, og dermed potensielt påvirke salget?

"Jeg tror at nyheten ble veldig godt mottatt, ganske positivt", jubler Wacrenier. "Det er klart at ikke alle forlag og selskaper er fornøyd med det. Men jeg tror det var nødvendig. Det var forventet. Og det var et veldig, veldig stort ønske fra foreldre, forbrukere, myndigheter og alle andre."

I denne forbindelse bemerket hun også at "alle må tilpasse seg og justere seg og enten godta vurderingen eller ta noen insentiver eller initiativer for å endre utformingen. Hvis de ikke vil ha den vurderingen, er det også opp til dem."

Et annet sted i intervjuet diskuterer vi hva som skal til for at foreldre skal bli mer oppmerksomme på PEGI, og hvordan det kan hjelpe dem med å kontrollere hva barna deres har tilgang til eller bruker penger på. Wacrenier understreker dessuten at PEGI ikke forbyr eller sensurerer, og hvordan de arbeider med sanksjoner, bøter, etiske retningslinjer og klager i etterkant av lansering når en tilknyttet partner ikke overholder reglene.

Men PEGI er ikke til stede overalt, og hun forklarte også forskjellene mellom PEGI-landene eller til og med sammenligninger med (og inspirasjon fra) systemer som Tysklands USK, eller hvordan PEGI i Storbritannia håndheves i detaljhandelen.

Hvorfor PEGI fortsatt ikke finnes på Steam eller Apple

Til slutt, når vi snakker om tilstedeværelse, og siden spillene for lengst har forlatt de fysiske hyllene, ønsket vi også å lære mer om de digitale plattformene. Mens PEGI er godt synlig på Nintendos eShop eller på Epic Games Store, er Steam og Apple (for MacOS og iOS) fortsatt de to største hullene i PEGIs digitale rekkevidde.

"Det er de to plattformene der vi ikke er til stede", innrømmer Wacrenier. "Apple har hatt sitt eget rangeringssystem internt siden begynnelsen. Så vi prøver å diskutere med dem, men så langt beholder de sitt eget system. Og Steam har ikke noe system eller obligatorisk system på plass. De tillater utgivere å vise PEGI-klassifiseringen hvis de har en, men det er alt. Og det er det mange som ikke har."

Med henvisning til Steam, la hun til "Det er litt uheldig, for de er en stor aktør i bransjen. Så vi vil veldig gjerne diskutere med dem og se hvordan vi kan integrere PEGI mer."

Og vi kan være enige om at mange foreldre og eksperter også ville blitt glade. Du kan spille av hele intervjuet, fullstendig tekstet på ditt lokale språk, for alt som har med PEGI å gjøre.