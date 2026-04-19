Pellegrino Matarazzo fra Real Sociedad, den første amerikanske treneren som vinner en stor tittel i Europa

Real Sociedad slo Atlético de Madrid i straffesparkkonkurransen i en actionfylt Copa del Rey-finale i Sevilla, som endte 2-2 (3-4 på straffespark), som den baskiske klubben fra San Sebastián ledet siden det 13. sekundet, etter en heading av Ander Barrenetxea som fant hele Atleti-forsvaret distrahert. Atleti klarte å utligne kampen igjen, da Julián Álvarez scoret et fantastisk mål i det 83. minutt, men han bommet senere på straffen sin i straffesparkkonkurransen.

Det er en eksepsjonell bragd for Real Sociedad, som var nærmere nedrykkssonen ved utgangen av 2025, da trener Pellegrino Matarazzo ble ansatt for å erstatte Sergio Francisco. Den amerikanske manageren fra Wayne, New Jersey, forbedret laget drastisk: ubeseiret på hjemmebane i 2026, kun tre tap på bortebane, og løftet laget til en syvendeplass i LaLiga.

Med denne seieren i den spanske cupen, den fjerde totalt i klubbens historie, fem år etter finalen fra 2019/20-sesongen, blir Matarazzo den første manageren fra USA som vinner et stort trofé (om enn ikke et ligatrofé) i noen av de fem store europeiske ligaene (Spania, Tyskland, England, Frankrike, Italia), mens Jesse Marsch er den eneste som har vunnet en ligatittel, da han vant den østerrikske Bundesliga med Red Bull Salzburg i 2020 og 2021.

Matarazzo, som er sønn av italienske immigranter, tilbrakte hele sin profesjonelle karriere som spiller i Tyskland, hvor han spilte i klubber på lavere nivåer, og senere ble han manager for Bundesliga-klubbene VfB Stuttgart og TSG Hoffenheim.