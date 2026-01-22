Pendlertog kolliderte med kran i det sørøstlige Spania, mindre personskader rapportert

HQ

Et pendlertog krasjet inn i en byggekran i nærheten av byen Cartagena i den sørøstlige Murcia-regionen i Spania torsdag, og flere personer ble lettere skadet, opplyser de regionale nødetatene.

Myndighetene understreket at toget verken sporet av eller veltet. "Toget har verken veltet eller sporet av," sa en talsperson for Murcias nødetater til Reuters, og la til at antallet skadde fortsatt var under vurdering.

Jernbanestasjonsinngangen i Cartagena, Murcia. Spania // Shutterstock

Den spanske jernbaneinfrastrukturoperatøren Adif opplyser at togtrafikken på strekningen ble innstilt etter at en kran "som ikke tilhører jernbanedriften" trengte seg inn i sporets sikkerhetssone. Det ble ikke gitt noen ytterligere detaljer om hvordan kranen kom til å blokkere linjen.

Hendelsen kommer midt i en periode med økt bekymring for jernbanesikkerheten i Spania etter den dødelige kollisjonen med et høyhastighetstog i Andalucia på søndag, der minst 43 mennesker omkom, samt to andre togulykker i Catalonia tidligere denne uken.