Pendulo Studios advarer: Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh var ikke klar for lansering

HQ

I dag lanseres et av de viktigste spanske utviklingsprosjektene i nyere tid, når Pendulo Studios sammen med forlaget Microids Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh lanserer et eventyr inspirert av Hergés tegneserie.

Det ser imidlertid ut til at lanseringsdatoen har kommet før studioets utviklere rakk å finpusse spillet, og de har publisert en uttalelse på X (tidligere Twitter) der de gjør skadekontroll og informerer om atspillet ikke har blitt utgitt under de forholdene de ønsket.

"De som spiller lanseringstittelen vil ikke kunne nyte den opplevelsen vi hadde planlagt". Teksten begynner, selv om Pendulo lover at de er forpliktet til å endre denne situasjonen med flere oppdateringer etter lanseringen, og at de til og med har alle kommunikasjonslinjer åpne for at spillerne kan rapportere eventuelle problemer. Det er ikke gitt noen detaljer om hva slags problemer som finnes i spillet akkurat nå, og vi kan heller ikke vite det, ettersom Gamereactor ikke har mottatt et anmeldereksemplar.

Hvis du nettopp har begynt på eventyret ditt i Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, vet du at det ikke kommer til å bli en ideell reise.