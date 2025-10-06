Pendulo Studios ble lagt ned for flere måneder siden: Ledelsen skjulte situasjonen etter den siste oppsigelsesrunden i mars

HQ

I dag må vi rapportere enda en trist nyhet om nedleggelsen av et utviklingsstudio, men enda mer når dette studioet har vært produktivt i mer enn 30 år. Pendulo Studios, skaperne av titler som Runaway-serien, Hollywood Monsters, Blacksad eller den siste Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, har definitivt stengt dørene. Men sannheten er at nedleggelsen tilsynelatende fant sted for flere måneder siden, og det er først nå at skittentøyet har kommet frem i lyset.

En tidligere ansatt i studioet fortalte Meristation at Pendulo Studios opphørte med all aktivitet i mars 2025. Nøyaktig kort tid etter at vi også rapporterte at denne siste permitteringsrunden hadde etterlatt studioet med bare en minimal kjerne av arbeidere, etter de store jobbkuttene i 2024. I mars holdt de gjenværende arbeiderne seg til timeplanene sine, men etter det fikk de ikke lenger utbetalt marslønnen. " Det var en katastrofe til slutt, de ønsket ikke å kunngjøre det, de ønsket å feie det under teppet, men det har vært uoffisielt stengt, siden mars tror jeg ikke det er noen mennesker," ifølge kilden.

30 år som et av verdens ledende spanske studioer

Pendulo Studios plettet i sine siste år en bane med suksesser og kvalitetstitler, inkludert de tre titlene i Runaway-serien, det anerkjente grafiske eventyret Hollywood Monsters, Blacksad: Under the skin, Alfred Hitchcock Vertigo og den siste, Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, som ikke nådde salgs- eller kvalitetsmålene.

