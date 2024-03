Pendulo Studios er heller ikke skånet for nedskjæringer: 43 % av de ansatte er permittert

HQ

I dag må vi dessverre komme med nok en trist nyhet om spillutvikling i dette mørke 2024, der prosjektkanselleringer og oppsigelser hører til dagens orden. Denne gangen er det Pendulo Studios, den spanske utvikleren bak titler som Blacksad: Under the Skin og det ferske Tintin Reporter - The Pharaoh's Cigars.

Ifølge Pendulo er det produksjonsforholdene i studioet, kombinert med den lunkne mottakelsen av Tintin og andre problemer knyttet til forholdet til Microids (det franske forlaget som står for utgivelsen av de nevnte spillene) som har ført til en oppsigelsesplan for 33 ansatte, 43 % av arbeidsstokken.

Ifølge fagforeningen CSVI skyldes denne situasjonen kaotiske beslutninger fra ledelsens side, ledere som har ignorert produksjonens fremtid og ledelsen av teamene sine, og en fullstendig mangel på kommunikasjon mellom de to partene. I tillegg resulterte forhandlingene om betingelsene for Tintin og Faraos sigarer-prosjektet i en overdreven arbeidsmengde som førte til crunch og en forhastet lansering, noe som i betydelig grad påvirket spillets kvalitet og dermed det dårlige salget.

De gjenværende ansatte må nå ta på seg en større arbeidsmengde for å kompensere for reduksjonen i antall team, og så langt er det ikke etablert noe forhandlingsbord for å omdefinere verken roller eller lønnsøkning for det nye ansvaret.