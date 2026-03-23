Peni Parker blir en del av Marvel Tokon: Fighting Souls

Før Spider-Man: Into the Spider-Verse gjorde sin ankomst, var det få som kjente til navnet Peni Parker, ettersom denne Spider-personvarianten var en mindre kjent helt utenfor tegneseriemiljøet. Men hennes opptreden viste seg å bli en stor hit, og nå er Peni en mye mer kjent figur, noe som utvilsomt har spilt en rolle i hennes kommende medvirkning i Marvel Tokon: Fighting Souls.

I et innlegg på PlayStation Blog nylig ble det bekreftet at Peni Parker ville være en av de spillbare krigerne i det kommende spillet, og at hun ville bli med i et team kjent som Amazing Guardians, som inkluderer Spider-Man selv (Peter Parker), Ms. Marvel og Star-Lord. Dette teamet må konkurrere med Unbreakable X-Men-teamet som nylig også ble bekreftet.

Når det gjelder hva vi kan forvente av Peni, får vi vite det: "Hun styrer SP//dr, en kraftig mech-drakt skapt av faren hennes, og kjemper som edderkopphelt i et parallelt univers. I Marvel Tōkon: Fighting Souls tar Peni med seg SP//dr i kamp, og bruker et bredt spekter av dingser og unike verktøy for å improvisere strategier i farten."

Vi får også beskjed om å holde øye med hvordan karakteren har blitt lokalisert til forskjellige språk, ettersom Peni vil snakke både engelsk og japansk i spillet, hvis du velger å spille på engelsk eller japansk hovedsakelig, ettersom hun har blandet arv takket være oppveksten i USA.

Til slutt lover Arc System Works at hvis du liker å bygge ditt eget lag av helter, vil spillet støtte automatisk genererte lagnavn, så forvent at det vil dukke opp noen sære ting.

I henhold til lanseringen av Marvel Tokon: Fighting Souls er tag-fighteren planlagt for en debut 6. august på PC og PS5.