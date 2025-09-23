Pennywise terroriserer til og med det amerikanske militæret i ny IT: Welcome to Derry trailer

HQ

De to moderne IT-filmene regissert av Andrés Muschietti ble umiddelbart kultskrekkklassikere og en ektefølt hyllest til 80-tallsversjonen med Tim Curry i hovedrollen og, ikke minst, til Stephen Kings opprinnelige roman. Og for å fortsette suksessen og utforske historien om byen som er hjemsted for den monstrøse klovnen Pennywise, kommer nå IT: Welcome to Derry, prequel-serien som finner sted 26 år før hendelsene i den første delen av IT.

Nå hopper vi tilbake i tid til 1962, da det i den tilsynelatende fredelige byen Derry i delstaten Maine begynner å skje en bølge av forsvinninger og dødsfall under merkelige omstendigheter, som en nyankommen familie i byen ikke klarer å forklare. Det ser også ut til å utforske opprinnelsen til Pennywises ankomst til Derry fra det ytre rom, så det blir nok å fortelle.

IT: Welcome to Derry HBO Max vil være tilgjengelig fra 26. oktober (27. oktober i enkelte land) på HBO Max, så du kan gjøre deg klar for ditt livs mest intense Halloween-horrormaraton.

Sjekk ut den offisielle traileren for IT: Welcome to Derry nedenfor.