Pensjonering ved 70 år og obligatorisk privat pensjon: Tysklands plan for fremtidens eldre

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Tysklands Friedrich Merz forbereder en viktig pensjonsreform som, ifølge EFE, gradvis vil øke pensjonsalderen mot 70 år. Planen inkluderer en første fase som allerede er iverksatt, og som fullfører en økning til 67 år i 2031. Deretter vil pensjonsalderen i landet teoretisk sett være knyttet til forventet levealder, med mål om å nå 70 år tidligst i 2092.

Og dette kan ikke opprettholdes av offentlige midler alene. Planen vil innføre en obligatorisk privatfinansiert pensjon som skal fungere parallelt med det offentlige systemet. Med denne metoden skal arbeidstakere og arbeidsgivere gradvis bidra med opptil 2 % av lønnen innen 2031, og pengene skal deretter investeres i kapitalmarkedene for å supplere den statlig finansierte pensjonen.

Før kritikken kommer, presenterer den tyske regjeringen reformen som en løsning for å sikre pensjonene på tvers av generasjoner, ettersom mange andre europeiske land sliter med lignende problemer. Kansler Merz mener at denne moderne tilnærmingen vil forhindre at pensjonsnivåene synker, samtidig som bidragene holdes på et rimelig nivå. Tilhengerne hevder faktisk at det på sikt kan bidra til at pensjonister oppnår rundt 70 % av sin sluttlønn ved å kombinere offentlig, bedrifts- og privat pensjon.

Hvis dette lykkes, vil det ikke ta lang tid før andre EU-land prøver å følge etter, men de må ta hensyn til sine egne spesifikke forhold.