Den pensjonerte franske spilleren Jimmy Cabot kritiserer Globe Soccer Awards: "Pogba suspendert for doping: Trophy"

Jimmy Cabot, en pensjonert fransk fotballspiller fra Lens og Lorient som ble tvunget til å legge opp i desember 2024 etter en alvorlig kneskade han pådro seg i oktober 2022, har vært svært kritisk til Globe Soccer Award som ble gitt til Paul Pogba på søndag for "Årets comeback".

Pogba kom tilbake til turneringen i slutten av 2025, etter å ikke ha spilt siden han testet positivt på testosteron i september 2023, da han spilte for Juventus. Den franske landslagsspilleren, som ble verdensmester i 2022, ble utestengt i 18 måneder av den italienske antidopingnemnda (redusert fra fire års utestengelse av Idrettens voldgiftsrett) og spiller nå for Monaco.

Cabot, som av egen erfaring vet hvordan det er å ikke kunne spille på grunn av skader, var svært kritisk til dommen: "Matthieu Udol, 4 avrevne korsbånd, tilbake i startoppstillingen på Ligue 1s førstelag i pausen med RCL. Bentaleb, hjertestans, flere måneder ute, tilbake på banen og scorer for LOSCs seier. Pogba suspendert for doping: Trophy."

Cabot mener det er kynisk å gi en pris til en spiller som kun gjorde "comeback" fordi han var utestengt for doping. Pogba har alltid hevdet at den positive prøven var et uhell, at han "aldri bevisst eller med vilje" ville dope seg og at han alltid har spilt med integritet. Hva mener du om dette?