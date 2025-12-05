Pentagon bekrefter nytt båtangrep i Stillehavet

HQ

Pentagon sier at fire menn ble drept i et nytt militært angrep på en båt i det østlige Stillehavet, noe som føyer seg til et økende antall dødelige operasjoner rettet mot mistenkte narkotikasmuglere midt i et økende juridisk og politisk press i Washington.

US Southern Command offentliggjorde en video av angrepet, som viser en eksplosjon som oppsluker et lite fartøy, etterfulgt av bilder av båten i brann. Offisielle tjenestemenn sa at angrepet var beordret av forsvarsminister Pete Hegseth og utført av Joint Task Force Southern Spear, som beskrev de angrepne personene som medlemmer av en terroristorganisasjon som transporterte ulovlige narkotiske stoffer langs en kjent smuglerrute.

Dette er det 22. amerikanske angrepet mot maritime mål i Karibia og det østlige Stillehavet siden september, og det rapporterte dødstallet er nå oppe i minst 87. Operasjonene har satt Pentagon og Det hvite hus i en fastlåst situasjon, og det stilles fortsatt spørsmål ved det juridiske rammeverket som brukes for å rettferdiggjøre drap på mistenkte smuglere i internasjonalt farvann.

Kampanjen har også utløst politiske konsekvenser. Hegseth er under økende granskning på grunn av det første angrepet i begynnelsen av september, etter at rapporter antydet at han ba militæret om å "drepe dem alle". En demokratisk lovgiver har nå fremmet et forslag om riksrett, men det er ventet at det ikke vil føre frem.

Admiralen som hadde ansvaret for operasjonen, fornektet at han hadde gitt noen slik ordre da han vitnet i Kongressen torsdag. Lovgiverne er imidlertid fortsatt splittet etter at tidligere opptak angivelig viste to overlevende som klamret seg fast til vrakrester før de ble drept i et oppfølgingsangrep.

Juridiske eksperter fortsetter å bestride administrasjonens forsvar om at USA er involvert i en "væpnet konflikt med narkotikasmuglere". Ekspertene sier at selv i henhold til administrasjonens fremstilling vil det å drepe skipbrudne eller uskadeliggjorte personer være i strid med krigens lover.