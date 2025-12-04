Pentagon godkjenner mer enn 1 000 selskaper for Golden Dome-arbeid

HQ

Pentagon har utpekt mer enn 1000 selskaper som kan delta i missilforsvarsprogrammet Golden Dome eller relaterte prosjekter, noe som markerer det første store skrittet i byggingen av systemet som president Donald Trump har beordret.

Missile Defense Agency sa at den innledende gruppen på 1 014 firmaer ble valgt under SHIELD-kontraktsrammen, et tiår langt kjøretøy verdt opptil 151 milliarder dollar. Selskaper som BAE Systems, Booz Allen Hamilton, L3Harris, General Atomics og Elbit America er nå kvalifisert til å konkurrere om fremtidige oppdragsordrer.

MDA understreket at disse tildelingene ikke representerer fast arbeid, men i stedet etablerer en bred pool av kvalifiserte entreprenører i forkant av fremtidige krav. Pentagon mottok 2463 tilbud på SHIELD. For mer informasjon, les meldingen nedenfor.

Missile Defense Agency:

"Disse første tildelingene er ikke for faste krav, Golden Dome eller annet. Snarere er disse IDIQ-tildelingene de første av mange i etableringen av en portefølje av kvalifiserte SHIELD IDIQ-innehavere."

"MDA vil fullføre kildeutvelgelsesaktivitetene på SHIELD IDIQ (som inkluderer å fullføre diskusjoner med tilbydere og foreta eventuelle ytterligere tildelinger) før de ber om faste krav under oppgave- eller leveringsordrer. Det bør også bemerkes at selv om Golden Dome-krav kan konkurreres og utføres under SHIELD, er det ikke eksklusivt."