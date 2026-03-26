Pentagon inngår avtaler for å øke produksjonen av krigsmateriell

Pentagon har inngått avtaler med BAE Systems, Lockheed Martin og Honeywell om å utvide ammunisjonsproduksjonen, samtidig som Washington tar grep for å styrke den militære beredskapen.

Satsingen kommer flere uker etter at Donald Trump innledet militæroperasjoner mot Iran, noe som øker presset for å fylle opp USAs våpenlagre.

I henhold til avtalene vil Honeywell investere 500 millioner dollar for å øke produksjonen av nøkkelkomponenter, mens BAE Systems og Lockheed Martin vil øke produksjonen av missilsystemer, inkludert deler til THAAD-avskjæringssystemet. Lockheed vil også øke produksjonen av sitt Precision Strike Missile.

Pentagon sier at satsingen er en del av en bredere strategi for å sette det amerikanske militæret på "krigsfot", midt i en tid med økende globale spenninger og vedvarende etterspørsel etter våpen.

USA har allerede trukket store veksler på sine lagre de siste årene, blant annet for å støtte Ukraina og operasjoner i Midtøsten, noe som gjør produksjonsøkningen enda mer presserende.