Pentagon lanserer en plan for raskt å ta i bruk over 300 000 små angrepsdroner

HQ

Pentagon har sendt ut en åpen oppfordring til industrien i et forsøk på å anskaffe og ta i bruk mer enn 300 000 små enveis-angrepsdroner i løpet av de neste årene. Satsingen på 1 milliard dollar har som mål å få systemene ut i felten innen 2028, med opplæring som ikke skal ta mer enn to timer for operatørene.

Ifølge forespørselen om informasjon skal dronene kunne bære minst 1,5 kilo sprengstoff, kunne fly flere kilometer i åpent terreng og operere effektivt i urbane miljøer. Beskrivelsen samsvarer med det bransjen generelt anser som FPV-lignende quadcopters.

Planen vil utfolde seg gjennom konkurransedyktige "gauntlet"-forsøk fra februar til juli neste år. Den første fasen involverer 12 selskaper som produserer 30,000 XNUMX droner, med senere faser som øker produksjonen og reduserer leverandørene. Pentagon sa at selskaper som ikke ble valgt ut i starten, fortsatt oppfordres til å konkurrere.

Forsvarsminister Pete Hegseth:

"Vi har ikke råd til å skyte ned billige droner med missiler til to millioner dollar, og vi må selv være i stand til å stille med store mengder kapable angrepsdroner."

"Vi skal levere titusenvis av små droner til styrken vår i 2026 og hundretusenvis av dem innen 2027."