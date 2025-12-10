Pentagon lanserer ny AI-plattform, og bringer Googles Gemini til militæret: Dette er GenAI.mil

HQ

Pentagon avduket tirsdag GenAI. mil, en ny online plattform designet for å akselerere forsvarsdepartementets bruk av generativ kunstig intelligens.

Google Clouds Gemini for Government er det første verktøyet som er tilgjengelig på nettstedet, som forsvarsminister Pete Hegseth sa vil gi tropper og sivilt personell tilgang til banebrytende AI-modeller for forskning, analyse og administrative oppgaver.

"Fremtiden for amerikansk krigføring er her, og den staves AI", sa Hegseth i en video som kunngjorde lanseringen. Bare brukere med et felles adgangskort fra Forsvarsdepartementet kan logge inn, noe som sikrer at systemet forblir begrenset til autorisert personell.

GenAI.mil

Pentagon sa at AI-verktøy på GenAI.mil vil gjøre det mulig for brukere å analysere bilder og video, utarbeide dokumenter og behandle data i en enestående hastighet.

Initiativet følger et direktiv fra president Donald Trump om å oppnå "unprecedented AI technological superiority", og inkluderer planer om gratis opplæring i hele avdelingen for å hjelpe personell med å integrere teknologien på en trygg måte i arbeidet sitt.

Tjenestemennene la vekt på sikkerhet og pålitelighet, og bemerket at alle verktøyene på plattformen vil bli behandlet som kontrollert uklassifisert informasjon, og at Gemini for Government er forankret i Google Search for å bidra til å forhindre unøyaktige resultater.

Departementet evaluerer også flere systemer fra xAI, Anthropic og OpenAI for å støtte oppdrag som spenner fra etterretning til logistikk. Forsvarsminister Emil Michael, som er statssekretær for forskning og ingeniørvitenskap, sier at USA må handle raskt. "Det er ingen premie for andreplassen i det globale kappløpet om AI-dominans", sa han.