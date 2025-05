Pentagon oppfordrer asiatiske allierte til å motvirke Kina med sterkere forsvarsbudsjetter

HQ

Siste nytt om USA og Kina . USAs forsvarsminister Pete Hegseth brukte sin debut på Shangri-La-dialogen lørdag til å oppfordre asiatiske allierte til å følge Europas eksempel og investere mer seriøst i forsvaret.

Hegseth advarte om at Kinas trussel mot den regionale stabiliteten ikke lenger er hypotetisk, og understreket behovet for en koordinert innsats for å avskrekke aggresjon, særlig mot Taiwan. Hans uttalelser vakte selvsagt kritikk fra Beijing, så følg med for ytterligere oppdateringer.