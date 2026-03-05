Pentagon ser på ukrainske avskjæringsdroner for å motvirke iranske Shaheds

HQ

Pentagon og minst én Gulf-regjering undersøker muligheten for å kjøpe ukrainskproduserte avskjæringsdroner designet for å motvirke iranske Shahed-droner, ifølge industrikilder i Ukraina (via Financial Times).

Interessen kommer etter bølger av iranske droneangrep etter konflikten som ble utløst av angrep fra USA og Israel. Gulfstatene har satt sin lit til MIM-104 Patriot, og særlig PAC-3-missilet, for å forsvare seg mot dronene. Missilene er imidlertid ekstremt dyre (de koster mer enn 13,5 millioner dollar per stykk), mens dronene de avskjærer, kan koste rundt 30 000 dollar.

Ukraina har utviklet en billigere tilnærming etter mange års forsvar mot russiske dronesvermer under krigen som begynte med den russiske invasjonen av Ukraina. Ukrainske selskaper produserer nå avskjæringsdroner som koster bare noen få tusen dollar, og som er i stand til å jage og ødelegge Shahed-droner.

Blant systemene som vekker oppsikt, er Merops interceptor drone, en drone med faste vinger som er utviklet av selskaper støttet av tidligere Google-sjef Eric Schmidt. Et annet er avskjæringsdronen Sting, som produseres av den ukrainske gruppen Wild Hornets.

Merops avskjæringsdrone // Shutterstock

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij bekrefter at det har vært samtaler med ledere i Gulf-statene, men Kiev sier at et slikt samarbeid ikke må svekke landets eget forsvar. Ukrainske tjenestemenn håper at hvis partnerne i Midtøsten "stoler mer på droner i stedet for Patriot-missiler for å stoppe Shahed-missiler", vil mer avanserte avskjæringsfly kunne forbli tilgjengelige for Ukrainas luftforsvar mot kryssermissiler og ballistiske missiler.

Eksperter sier at Iran kan ha titusenvis av Shahed-droner og har skutt opp hundrevis av dem siden konflikten eskalerte, og at de ofte flyr lavt over vann eller terreng for å unngå radar. Ukraina har i økende grad satt sin lit til billigere mottiltak (inkludert avskjæringsdroner, luftvernkanoner og mobile maskingeværenheter) for å håndtere lignende angrep.