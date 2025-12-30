Pentagon tildeler Boeing-kontrakt på 8,6 milliarder dollar for nye F-15 jagerfly til Israel

HQ

Pentagon har tildelt Boeing en kontrakt på 8,6 milliarder dollar for å produsere 25 F-15IA jagerfly for det israelske luftforsvaret, med opsjon på ytterligere 25 fly.

Avtalen kommer etter samtaler mellom Trump og Netanyahu i Florida

Kunngjøringen kommer etter et møte mellom USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Florida.

Kontrakten omfatter design, integrasjon, instrumentering, testing, produksjon og levering av jetflyene under et utenlandsk militært salgsprogram. Arbeidet vil bli utført i St. Louis, og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2035.

Israel er fortsatt en av de største mottakerne av amerikansk militær bistand

Israel er fortsatt en av de største mottakerne av amerikansk militær bistand i Midtøsten. F-15IA-programmet er en del av den pågående innsatsen for å opprettholde Israels luftoverlegenhet midt i den regionale spenningen.

Selv om kontrakten styrker Israels forsvarsevne, har pro-palestinske og antikrigsgrupper kritisert USAs fortsatte militære støtte til Israel, med henvisning til sivile tap i Gaza.