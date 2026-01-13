HQ

USAs forsvarsminister Pete Hegseth har kunngjort et nytt partnerskap med Elon Musks xAI, som vil bringe chatboten Grok inn i Pentagons nettverk, noe som markerer en akselerasjon av militærets omfavnelse av kunstig intelligens. Under et besøk hos SpaceX sa Hegseth at ledende AI-modeller snart vil operere på tvers av både klassifiserte og uklassifiserte systemer i forsvarsdepartementet.

Grok vil bli med Googles generative AI-verktøy i Pentagon senere denne måneden, ifølge Hegseth, som sa at militæret planlegger å mate store mengder operasjonelle og etterretningsdata inn i AI-systemer. Han beskrev innsatsen som avgjørende for å få fart på innovasjonen og opprettholde et forsprang, og hevdet at AI bare er like effektiv som dataene den er trent på.

Kunngjøringen kommer midt i en økende kontrovers rundt Grok. Chatboten har blitt utsatt for global granskning for å generere seksualiserte og ikke-samtykkebaserte deepfake-bilder, noe som har fått Malaysia og Indonesia til å blokkere den direkte og tilsynsmyndigheter i Storbritannia og Europa til å åpne etterforskning. Nå sier mange at Pentagons beslutning risikerer å forsterke bekymringene.

Hegseth avfeide imidlertid disse bekymringene og sa at militæret trenger AI-systemer som kan støtte kampoperasjoner i den virkelige verden uten ideologiske begrensninger. Han lovet at Pentagons AI ville være ansvarlig, men gjorde det også klart at han hadde liten interesse av modeller som begrenser lovlig militær bruk, og erklærte at USAs militære AI "ikke vil bli vekket".

Skiftet signaliserer et brudd med den mer forsiktige tilnærmingen fra den forrige administrasjonen, som fremmet adopsjon av AI samtidig som det ble innført strenge grenser for sensitiv bruk. Det er fortsatt uklart om disse sikkerhetstiltakene fortsatt gjelder når Trump-administrasjonen presser på for å integrere AI dypere og raskere i USAs forsvarsoperasjoner, selv om Grok står overfor økende spørsmål utenfor slagmarken ...