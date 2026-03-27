Pentagon vurderer å omdirigere Ukraina-bistand til Midtøsten | Rapport

Pentagon vurderer om de skal omdirigere våpen som opprinnelig var tiltenkt Ukraina, til støtte for operasjoner i Midtøsten, ifølge en eksklusiv artikkel i Washington Post, som siterer tre personer som er kjent med saken.

De aktuelle våpnene ble kjøpt gjennom NATOs Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), som gjør det mulig for europeiske land å finansiere amerikanske våpen til Kiev. Så langt har leveransene fortsatt, men fremtidige forsendelser kan bli påvirket dersom USA bruker ressurser på å opprettholde krigen mot Iran.

President Donald Trump har erkjent at militæret ofte omfordeler utstyr mellom regioner etter behov. NATOs generalsekretær Mark Rutte sa at europeiske allierte fortsatt er bekymret for USAs lagre, men bekreftet at de fleste PURL-forsendelsene fortsetter.