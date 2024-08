Pentakill skifter navn til DALOAR Studios og lover spennende nyheter i løpet av de neste dagene

HQ

Her på Gamereactor drar vi som kjent alltid på indie-messer og -arrangementer, ivrige etter å oppdage det neste store spillet i verden og koble disse mindre utviklingene med deg som spiller. Vi oppdaget Pentakill Studios og The Occultist for første gang i 2022, og rapporterte også om deres foreløpige avtale om å bringe den historien til Hollywood-kino. Siden den gang har de jobbet i relativ stillhet, og ventetiden på å se spillet eller filmprosjektet kan nærme seg slutten.

Pentakill kom tilbake til X igjen for å kunngjøre at de bytter navn til DALOAR Studios, og at de i løpet av de kommende dagene og ukene vil slippe spennende nyheter om arbeidet sitt.