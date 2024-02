Pentiment kjører bedre på PlayStation 5 enn Xbox Series X

HQ

I forrige uke ble Obsidian Entertainments anerkjente pek-og-klikk-rollespill Pentiment lansert til PlayStation og Switch. Selv om det er et spill som ikke krever så mye maskinvare og hvor bildefrekvensen ikke spiller noen rolle, vil vi gamere at det skal kjøre så jevnt som mulig, og det ble raskt tydelig at utviklerne hadde gjort jobben sin med tilpasningsarbeidet.

Kanskje litt for godt. PlayStation 5-versjonen kunne spilles med 120 bilder i sekundet, noe som er dobbelt så raskt som Xbox Series X. Dette fikk mange til å reagere fordi det betyr at en tidligere Xbox-eksklusiv tittel ikke bare kommer til hovedkonkurrenten, men også er en bedre utgave.

Før det utviklet seg til en slags storm i sosiale medier, uttalte spilldirektør Josh Sawyer seg på X og forklarte at dette bare er en feil, og at 120 bilder per sekund snart kommer til Xbox Series X.