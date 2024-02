Pentiment kommer til Switch i morgen

HQ

På Nintendo Direct Partner Showcase nylig ble det avslørt at Pentiment kommer til Switch. I motsetning til Grounded, som åpnet showet og fikk en skikkelig trailer, blinket Pentiment opp et kort øyeblikk og viste litt gameplay, samtidig som det ble avslørt at det blir tilgjengelig fra i morgen, 22. februar.

Pentiment er et historiedrevet pek-og-klikk-eventyr fra Obsidian. Det forteller historien om Andreas Maler, en kunstner som befinner seg i en tilsynelatende fredelig landsby midt i det hellige romerske riket.

Historien tar ganske raskt en mørkere vending, og det er et av de sjeldne spillene der beslutningene dine faktisk betyr noe når du forsøker å få slutt på en rekke mord som plager landsbyen.