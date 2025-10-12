Pentiment-regissøren bekrefter at det ikke finnes en riktig mistenkt for drapene i spillet

HQ

Noen små spoilere for Pentiment her, men i spillet går du ikke bare rundt og skribler noen nydelige kunstverk for en lokal kirke, for etter kort tid befinner du deg plutselig i sentrum av en mordkonspirasjon. Av plotmessige årsaker er du også den eneste som har vett og vilje til å legge skylden på noen, men uansett hvor hardt du jobber for å grave frem sannheten, vil du aldri vite sikkert om du har fått tak i den rette.

Ifølge Pentiment-regissør Josh Sawyer er det meningen. I en samtale med PC Gamer sa Sawyer at teamet egentlig aldri hadde en "ekte morder" i tankene. "Helt fra begynnelsen sa jeg: 'Jeg tror at for at dette skal være overbevisende på den måten jeg vil at det skal være, kan det ikke være et riktig svar,'" sa Sawyer. "Folk på teamet spurte meg [hvem den skyldige er], og så spurte folk på Xbox meg, og jeg sa: "Nei! Det finnes ikke! Og jeg vil si at det finnes folk som i ettertid ... virker mer sannsynlige til å ha gjort det, men det betyr ikke at de gjorde det."</em>

"Du er ingen detektiv, du er en jævla kunstner. Du er ikke god til dette", fortsatte Sawyer, med referanse til Pentimentets hovedperson Andreas Maler. "Du gjør så godt du kan for å forhindre at en god venn som - helt åpenbart - ikke er den som gjorde det, dør."

Pentiment fungerer delvis så godt fordi det ikke finnes et riktig svar. Historien er ikke vevd sammen som i gamle Telltale-spill, der det er tydelige gode og dårlige veier å gå. Du må bare velge din egen vei, og ingen internettguide eller Reddit-mod kan gi deg dårlig samvittighet, for bak forhenget er det ingen som vet hvem den virkelige skyldige er, eller om det noen gang har vært noen. Det kan få deg til å føle deg bedre eller verre over å sende noen i døden, men det er jo det som er poenget.