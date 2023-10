Pentiment-regissøren hinter til Pillars of Eternity 3

HQ

Vi har tidligere rapportert at Josh Sawyer, regissøren bak det utrolige narrative eventyrspillet Pentiment, ikke var særlig interessert i å lage en oppfølger.

I et nytt intervju med Touch Arcade utdyper Sawyer hvorfor han ikke vil lage Pentiment 2, og hva han kunne tenke seg å gjøre i stedet.

"Jeg tror ikke jeg ville laget Pentiment 2. Jeg er veldig fornøyd med det spillet. Det er ikke det at jeg ikke vil komme tilbake til det, men jeg har nettopp gjort det, så jeg ville nok ventet litt med det."

Men hvis han hadde så mye penger som han ville, ville han vende tilbake til Pillars of Eternity-serien. "Hvis jeg virkelig hadde et ubegrenset budsjett, tror jeg at jeg ville prøvd Pillars 3", sier han. "Jeg har hørt fra flere personer hva budsjettet var for Baldur's Gate 3, og jeg vil ikke snakke om tall, men hvis jeg fikk det budsjettet, ville jeg selvfølgelig lage Pillars 3."

I det samme intervjuet snakket Sawyer også om muligheten for at Pentiment kommer til Switch. Hvis du ønsker å se om dette renessanseeventyret er verdt tiden din, kan du lese anmeldelsen vår her.