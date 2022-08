Pentiment - Våre inntrykk etter å ha sett det på Gamescom

HQ

Hva skjer om du gir frie tøyler til en bransjeveteran - altså at alt er tillatt? Tilsynelatende får du et gammeldags eventyrspill, satt i Bayern på 1500-tallet og med grafikk rett ut av gamle, støvete bøker fra middelalderen.

Det er i hvert fall tilfelle for Josh Sawyer, en Obsidian-veteran som tilbake i 2010 ledet produksjonen av kultklassikeren Fallout: New Vegas. Hans nyeste spill, Pentiment, er et lidenskapsprosjekt utviklet av et lite team på bare tretten Obsidian-ansatte.

Det virker langt unna Obsidians vanlige rollespill som The Outer Worlds og det kommende Avowed, og du kan tilgis for å tenke at spillet vil appellere til enda færre mennesker enn det lille utviklingsteamet selv. Men etter å ha sett litt mer av spillet under en nylig presentasjon i forbindelse med Gamescom, ser det faktisk ut til at dette kan bli en av årets store overraskelser.

For det første er ikke Pentiment fullstendig blottet for rollespillelementer. Som vanlig for Obsidian er disse smart integrert i historien, og ikke bare et statistisk ark du raskt fyller ut før spillets start. Du spiller som en ung manuskriptillustratør som ankommer et landlig kloster rett fra universitetet. Hva du tok som hovedfag bestemmes i ettertid basert på svaret ditt i en tidlig samtale der du blir spurt om dine år med høyere utdanning. Valg som disse ender opp med å danne karakteren din og kan resultere i nyttige ferdigheter eller muligheter på veien, forklarer Josh Sawyer.

Men disse elementene er mer som en smakstilsetning, siden spillet stort sett er et narrativt eventyr på samme måte som du kanskje kjenner det fra Telltale-spill. Den stiliserte grafikken og spesielle settingen kan minne om mer klassiske (og vanskelige) eventyrspill som Lucasarts' Monkey Island-serie, men til tross for det religiøse preget trenger du ikke guddommelig inspirasjon for å løse spillets gåter, forklarer Sawyer under presentasjonen. Det lille teamet ønsket å lage et tilgjengelig spill, og det betyr at historikerne ikke bare blir skjemt bort her, men at det også er smarte gåter som ikke nødvendigvis er helt sadistiske. De forskjellige gåtene og minispillene er derfor stort sett bare oppgaver - små mål for å holde deg engasjert under historien.

Og siden vi er inne på historien, vil spillet både organisk og eksternt forklare litt mer om den unike settingen og hva slags rammeverk som finnes rundt den nærmere fortellingen. Du får servert kontekst der det er nødvendig, og i tillegg er det et stort oppslagsverk som kan være til hjelp når du trenger mer informasjon.

For økt lesbarhet er det mulighet for å gjøre de klassiske fontene litt mer moderne og renere i utseendet. Men hvis du kan lese dem fint som de er, bør du definitivt gjøre det, siden utvikleren har brukt mye tid på å lage en autentisk opplevelse. Hver sosiale klasse har faktisk en spesiell font som hjelper til med å kommunisere forskjellene som er integrert i samfunnet. Videre er skriftbevegelsene også inspirert av kalligrafi, hvor blekket starter i sterke strøk og deretter gradvis ebber ut.

Denne autentiske presentasjonen bærer også over til den generelle kunststilen, som kanskje er det mest bemerkelsesverdige ved spillet. "Art Director" Hannah Kennedy beskriver det som en blanding av "divine school, illustration of religious scenes with great crowds, and classic wood prints", hvorav sistnevnte, dvs. tresnitt, ble noe mer populært i denne perioden. Selvfølgelig er det litt mer tegneserieaktig og "spillifisert", men har fortsatt en fin balanse mesteparten av tiden.

I løpet av spillet må hovedpersonen vår løse flere drapsgåter i løpet av en periode på 25 år, som spenner over noen av de mest spennende hendelsene i denne (i hvert fall for de ikke-interesserte) ellers ganske begivenhetsløse perioden. Vi vet ikke om en større konspirasjon forbinder drapene, men det er sannsynligvis tilfellet.

For ti eller kanskje til og med fem år siden ville et prosjekt som Pentiment vært utenkelig fra et stort studio. Men med nye distribusjonskanaler som Xbox Game Pass, håper Sawyer og hans lille team at Pentiment vil finne sitt publikum. Ut fra det vi har sett så langt, er det en god sjanse for at det kan skje.