People Can Fly avslutter alt sitt arbeid med VR, både som utvikler og utgiver

Det har vært mange tegn de siste årene på at VR-trenden har avtatt ganske mye, forutsatt at den noen gang har gjort det så bra. Nå kommer nok en indikasjon på tilstanden i denne sektoren av spillindustrien.

Analytikeren MauroNL avslører via Bluesky at People Can Fly har bestemt seg for å "fase ut sin VR-spillutgivelsesvirksomhet", både når det gjelder utvikling og publisering. Deres siste VR-spill blir Project Bifrost, som vil bli utgitt senere i år, og etter det vil de stoppe all innsats.

Årsaken er selvfølgelig manglende interesse fra spillere, men People Can Fly sier også at de har lagt merke til en "betydelig reduksjon i investeringer i produksjon av nye VR-spill fra innehavere av VR-maskinvareplattformer".

Sony har nylig også merket den synkende interessen, og etter å ha støttet PS VR2 halvhjertet i lang tid, satte de nylig ned prisen fra £529,99/€599,99 til den nye prislappen på £399,99/€449,99.

Tror du det er noen sjanse for at VR-fenomenet vil slå an og bli virkelig mainstream, eller er det bare et faktum at folk flest helst vil spille uten den typen tilbehør?