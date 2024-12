People Can Fly sier opp mer enn 120 personer

HQ

Som du sikkert vet, har de siste to årene vært rett og slett brutale for menneskene som skaper underholdningen vår, og oppsigelsene har hopet seg opp. I 2023 fikk 10 500 personer sparken ifølge Game Industry Layoffs, og 2024 har dessverre vært mye verre med hele 14 600 oppsigelser.

Og bare fordi vi nærmer oss jul, litt velfortjent fri og et nytt år, stopper ikke elendigheten. Sent tirsdag kveld annonserte People Can Fly via Instagram at de dessverre må permittere hele 120 personer. Administrerende direktør Sebastian Wojciechowski forklarer situasjonen :

"I dag har vi tatt en svært vanskelig beslutning om å redusere vår selvpubliseringsstrategi ved å suspendere Project Victoria, redusere teamet vårt på Project Bifrost og omstrukturere noen av støtteteamene våre hos People Can Fly."

Det ser også ut til at flere prosjekter kan bli negativt påvirket, og han fortsetter :

"Disse tiltakene ble nødvendige da det eksterne markedspresset vedvarte utover våre prognoser. Videospillmarkedet er fortsatt i utvikling, og vi må tilpasse oss der ting er i dag. Vi dobler innsatsen med nye work-for-hire-engasjementer og fokuserer på utviklingen av ett enkelt uavhengig spill."

People Can Fly hadde en runde med permitteringer tidligere i år etter at Take-Two trakk seg ut av Project Dagger, som senere ble bekreftet å være stengt. Nå er også Project Victoria kansellert, mens Project Bifrost fortsetter i begrenset kapasitet. Studioet har imidlertid også et prosjekt med Microsoft kalt Project Maverick, som heldigvis ikke ser ut til å bli påvirket av disse dårlige nyhetene.

Vi krysser som vanlig fingrene for at alle involverte skal klare seg så godt de kan til tross for denne ekstremt ubehagelige julegaven.