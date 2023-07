People Can Fly starter nytt studio i Canada

Nesten på dagen for en måned siden ble det avslørt at Outriders-utvikleren People Can Fly jobber med et nytt spill sammen med Microsoft med kodenavnet Project Maverick, basert på en eksisterende IP. Det er allment antatt at det er relatert til Gears of War (en franchise som studioet har jobbet med tidligere da de skapte Gears of War: Judgment).

HQ

Men det er helt klart at dette er en enorm oppgave (sammen med de andre prosjektene som studioet jobber med for tiden, som Bulletstorm VR), og det polske selskapet har nå startet et nytt studio i Canada. Det er basert i Montréal og presenteres på LinkedIn:

"Bonjour Montréal!

Vi er glade for å kunngjøre åpningen av vårt nye studio i Canada - et sted der teamet vårt kan samarbeide og forvandle ideene sine til spennende spillopplevelser.

Vil du bli med oss på reisen? Sjekk de ledige stillingene våre og bli med i #PCFcrew: https://lnkd.in/gk-JjBg"

Teknisk sett ble studioet startet i fjor, men dette har ikke blitt offentliggjort før nå. Vi gleder oss til å se hva de kan tilføre People Can Flys portefølje.

Bilde fra Outriders.

Takk til GameDeveloper.com