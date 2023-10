People Can Fly trenger utviklere med RPG-kunnskaper til Project Maverick

Det polske studioet People Can Fly er kjent for sine storbudsjetts actiontitler som vanligvis byr på flott gameplay, spektakulær grafikk og en hel del våpen. I juni ble det avslørt at studioet nå jobber med en Xbox-tittel, kun kjent som arbeidstittelen Project Maverick.

HQ

Mange trodde det kunne være Gears of War-relatert, med tanke på at studioet tidligere har utviklet Gears of War: Judgment, men hvis man skal dømme etter de siste stillingsannonsene for tittelen, høres det ut som noe annet, eller i det minste en annen type Gears of War. I en av oppslagene på står det: "Project Maverick er et ennå ikke annonsert AAA-spill utviklet i samarbeid med Microsoft. Spillutviklingen involverer våre europeiske og nordamerikanske team."

De søker også etter en Narrative Designer til Project Maverick, og her har vi kanskje fått et lite hint om hva slags spill dette er, ettersom personen som søker bør ha: "Kunnskap og lidenskap for RPG-spill". Dette ville være en beskrivelse som passer på Outriders (det siste spillet fra studioet), men det er Square Enix' franchise, og med mindre Microsoft har kjøpt det i smug, er det sannsynligvis noe helt nytt.

Du kan sjekke ut alle stillingsannonsene her, og som du kan se, er det mange lederstillinger som etterlyses. Dette er vanligvis et tegn på at utviklingen fortsatt er i en tidlig fase, og uansett hva denne noe RPG-inspirerte tittelen er, vil vi sannsynligvis ikke få se den før om minst to år.